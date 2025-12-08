Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Türkiye'nin ayçiçek yağı ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı

        ÖMER FARUK SALMAN - Türkiye'nin ayçiçek yağı ihracatının yıl sonunda 1 milyar doları aşması hedefleniyor.

        Giriş: 08.12.2025 - 11:05 Güncelleme: 08.12.2025 - 11:05
        Türkiye'nin ayçiçek yağı ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı
        ÖMER FARUK SALMAN - Türkiye'nin ayçiçek yağı ihracatının yıl sonunda 1 milyar doları aşması hedefleniyor.

        AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, 2024 yılının 11 ayında 821 milyon 136 bin dolarlık ayçiçek yağı ihraç eden Türkiye, bu yılın aynı döneminde ise yüzde 16,8'lik artışla 958 milyon 960 bin dolarlık dış satıma imza attı.

        Türkiye'nin ayçiçek yağı ihracatının 543 milyon 927 bin dolara karşılık gelen yüzde 56,7'sini Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri üyeleri gerçekleştirdi.

        - Bu sektörde dünyada en fazla ihracat yapan ülkeyiz

        Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin ayçiçek yağında gelişen sanayinin sağladığı avantajlarla birlikte dünya pazarında lider olduğunu söyledi.

        Rusya, Ukrayna ve Arjantin gibi ham madde konusunda üretici ülkelere rağmen Türk ürünlerinin paketli ürünlerdeki kalitesinden dolayı zirvede yer aldığını anlatan Kadooğlu, şunları kaydetti:

        "Her geçen yıl ihracatımız artmaya devam ediyor. Bunun sırrı Türk ürünlerindeki kalitenin artmasından kaynaklıdır. Eskiden yatırımcılar buna çok önem vermiyordu ama son 10-15 yıla baktığımızda yatırım, teknoloji ve altyapı anlamında özellikle hizmet sektöründe çok yoğun yatırımlar yapıldı."

        - Yıl sonu yüzde 25'lik büyüme bekleniyor

        ​​​​​​​Kadooğlu, sektörün gelişim yönünden de önünün açık olduğunu vurgulayarak, "Afrika bölgesi, Türk ürünlerine ilgi gösteriyor. Bugün Ukrayna ve Rusya ham madde üretici olmasına rağmen paketli üründe önümüze bir türlü geçemiyor. Biz ham maddeyi oradan getiriyoruz, burada üretip gönderiyoruz. Bunu yüksek teknolojimizden dolayı başarıyoruz." dedi.

        İhracat rakamlarında dönemsel değişiklikler olabileceğini ifade eden Kadooğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Yıllar içinde gümrük yasalarında değişiklikler olabiliyor. Bunlar değiştiği zaman oradaki büyüme oranı da değişebiliyor. Geçen yıl yaklaşık yüzde 38 bir büyümemiz olmuştu. Bu yıl yüzde 20-25 bandında seyrediyor. 2026 ile ilgili gelecek potansiyelimizin çok daha iyi olacağına inanıyoruz. Ayçiçek yağıyla ilgili yıl sonunu yüzde 25 civarında büyüme oranıyla kapatırız diye düşünüyorum."

