Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 11:21 Güncelleme: 26.12.2025 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Akif K. idaresindeki 46 ACF 791 plakalı kamyonet, Serdal K. yönetiminde 44 DN 322 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, kamyonet içerisinde sıkışan ve yaralanan Akif K. ile beraberindeki Hasan Ferhat B. itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre

        Benzer Haberler

        KBB Uzmanı Dr. Başaran ANKA'da
        KBB Uzmanı Dr. Başaran ANKA'da
        Gaziantep'te geçmiş zamanlara ışık tutan müze: Oyun ve Oyuncak Müzesi
        Gaziantep'te geçmiş zamanlara ışık tutan müze: Oyun ve Oyuncak Müzesi
        TÜRGEV'in "İyilik Halini Artır, Gençliği Güçlendir" projesi tamamlandı
        TÜRGEV'in "İyilik Halini Artır, Gençliği Güçlendir" projesi tamamlandı
        HKÜ, Engelsiz Üniversite Program Nişanı'nda Türkiye'nin ilk 7 üniversitesi...
        HKÜ, Engelsiz Üniversite Program Nişanı'nda Türkiye'nin ilk 7 üniversitesi...
        SANKO Üniversitesi'nde 104'üncü yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi
        SANKO Üniversitesi'nde 104'üncü yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi
        Çocuğun yanında silahla havaya ateş eden şahıs yakalandı
        Çocuğun yanında silahla havaya ateş eden şahıs yakalandı