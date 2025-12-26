Gaziantep'te trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Akif K. idaresindeki 46 ACF 791 plakalı kamyonet, Serdal K. yönetiminde 44 DN 322 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, kamyonet içerisinde sıkışan ve yaralanan Akif K. ile beraberindeki Hasan Ferhat B. itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.