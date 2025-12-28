Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari sanığı müteahhit tutuklandı

        

        Giriş: 28.12.2025 - 11:19 Güncelleme: 28.12.2025 - 11:19
        
        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin ölümüne ilişkin davanın firari sanığı müteahhit tutuklandı.

        Nizip Ağır Ceza Mahkemesince Furkan Apartmanı’na ilişkin 12 sanığın yargılandığı davada haklarında kırmızı bülten bulunan firari sanıklar Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S. hakkında 10 milyon lira güvence bedeliyle yakalama kararlarının kaldırılması kararına itiraz edildi.

        Yetkili olan Birecik Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların uzun süre firari olmaları ve suç şüphesini dikkate alarak, "güvence bedeli karşılığında yakalama kararlarının kaldırılmasına" ilişkin kararı kaldırdı.

        Teslim olan müteahhit Hasan Hüseyin S, ifade işlemlerinin ardından tutuklandı.

        Sanığın ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

        - Davanın geçmişi

        Nizip Ağır Ceza Mahkemesince, 19 Temmuz 2024'te görülen karar duruşmasında, mühendis sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 8 ay hapis, sanıklar Faik Ö, kardeşi Eyüp Ö. ve Nejdet A. hakkındaysa delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmişti.

        Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince, 28 Ekim'de 2 sanık hakkında yeni iddianame hazırlanması nedeniyle dosyanın yeniden görülmesi için yerel mahkemenin kararı bozulmuştu.

        Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca, kolonların kesilmesine ilişkin 2 sanık, kamu görevlileri kapsamında 4 sanık hakkında tamamlanan soruşturmalar, 6 sanıklı dava dosyasıyla birleştirilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

