Gaziantep'te depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari sanığı müteahhit tutuklandı

Nizip Ağır Ceza Mahkemesince, 19 Temmuz 2024'te görülen karar duruşmasında, mühendis sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 8 ay hapis, sanıklar Faik Ö, kardeşi Eyüp Ö. ve Nejdet A. hakkındaysa delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmişti.

Yetkili olan Birecik Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların uzun süre firari olmaları ve suç şüphesini dikkate alarak, "güvence bedeli karşılığında yakalama kararlarının kaldırılmasına" ilişkin kararı kaldırdı.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesince Furkan Apartmanı’na ilişkin 12 sanığın yargılandığı davada haklarında kırmızı bülten bulunan firari sanıklar Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S. hakkında 10 milyon lira güvence bedeliyle yakalama kararlarının kaldırılması kararına itiraz edildi.

