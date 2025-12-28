Nurdağı'nda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.K idaresindeki 06 DAU 866 plakalı otomobil, Nurdağı-Kahramanmaraş karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.