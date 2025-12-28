Habertürk
        Gaziantep Haberleri

        Nurdağı'nda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 12:37 Güncelleme: 28.12.2025 - 12:37
        Nurdağı'nda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        M.K idaresindeki 06 DAU 866 plakalı otomobil, Nurdağı-Kahramanmaraş karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

