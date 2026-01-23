Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı'na ilişkin davaya devam edildi

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

        Giriş: 23.01.2026 - 15:38 Güncelleme: 23.01.2026 - 15:38
        Gaziantep'te depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı'na ilişkin davaya devam edildi
        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi.


        Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Hüseyin S. ve tutuksuz sanık O.Z, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

        Tutuklu sanık Hasan Hüseyin S, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Detaylı savunmamı yapmıştım. Ben bu bina yapıldığında Hatay Dörtyol'daydım. Bu binanın müteahhidi değildim. Hiçbir aşamasında ben yoktum. Bu binanın yapımında hiçbir dahilim yoktur. Ne binanın malzemesini satın aldım, ne işçi buldum ne de bunların ödemesini yaptım. Resmi kayıtlar da bunu ispat etmektedir. Kendimi nasıl ispat edeceğimi bilmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

        Duruşmada tanık olarak dinlenen M.K. ise önceki beyanlarını tekrar ettiğini vurgulayarak, "Ben inşaat mühendisiyim. O binada iki yeğenimi ve eniştemi kaybettim. Nizip'te 30 bin irili ufaklı bina ve ev benzeri yapılar var. 6 Şubat depreminde hiçbiri yıkılmamış tek bir bina yıkılmıştır. Bu bina yıkılma sebebi kolon kesme, asma kat yapma, kaçak tadilat yapma, bunu yaparken 100'lük pis su borusu geçirmedir. Bunun yapılması kolon kesmeye eş değerdir. En üst katta kaçak kat vardır. Bina bu yüzden yıkılmamış olabilir ancak apartmana baskı yaptığı için yıkıma etken olmuştur. Kolona zarar verme kirişe zarar verme olayının olduğu ispatlanmıştır. Suçluların cezalandırılmasını talep ederim." ifadelerini kullandı.

        Sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 13 Şubat'a erteledi.

        - Davanın geçmişi

        Nizip Ağır Ceza Mahkemesince, 19 Temmuz 2024'te görülen karar duruşmasında, mühendis sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 8 ay hapis, sanıklar Faik Ö, kardeşi Eyüp Ö. ve Nejdet A. hakkında ise delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmişti.

        Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nce, 28 Ekim'de 2 sanık hakkında yeni iddianame hazırlanması nedeniyle dosyanın yeniden görülmesi için yerel mahkemenin kararı bozulmuştu.

        Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca, kolonların kesilmesine ilişkin 2 sanık, kamu görevlileri kapsamında 4 sanık hakkında tamamlanan soruşturmalar, 6 sanıklı dava dosyasıyla birleştirilmişti.

        28 Aralık 2025'te, Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nce Furkan Apartmanı'na ilişkin 12 sanığın yargılandığı davada haklarında kırmızı bülten bulunan firari sanık Hasan Hüseyin S. hakkında 10 milyon lira güvence bedeliyle yakalama kararlarının kaldırılması kararına itiraz edilmiş, teslim olan müteahhit Hasan Hüseyin S, ifade işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.

