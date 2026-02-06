Habertürk
Habertürk
        Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

        Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 05:42 Güncelleme: 06.02.2026 - 05:46
        Gaziantep'te 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
        Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı.


        Merkez Şehitkamil ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde, 6 bloktan 4'ünün yıkıldığı ve 134 kişinin hayatını kaybettiği Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nde anma programı düzenlendi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve vatandaşlar site önünde yapılan anma programına katıldı.

        Depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, okunan selanın ardından dualar edildi.

        Bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

        

