6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Nizip'te anma töreni düzenlendi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi.



​Depremlerde yıkılan ve 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı’nın bulunduğu alanda düzenlenen törene, hayatını kaybedenlerin yakınları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Programda, enkaz alanına karanfiller bırakıldı, Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.



Depremde yakınlarını kaybedenlerin enkaz alanına bıraktığı fotoğraflar ve çiçekler, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Etkinlik kapsamında katılımcılara helva ikram edildi.



​​CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, buradaki konuşmasında, depremde hayatını kaybedenlerin asla unutulmayacağını vurguladı.



Benzer acıların tekrar etmemesi için gereken önlemlerin alınmasını isteyen Günaydın, ​"Eğer bir deprem oluyor ve bazı binalar ayakta kalırken bazıları yıkılıyorsa, bunun sorumlularının mutlaka ortaya çıkarılması gerekir. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Biz, süren davaların sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.



​​Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP Gaziantep milletvekilleri Melih Meriç ve Hasan Öztürkmen, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

