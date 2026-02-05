Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gaziantep'te konut kura çekilişi töreninde konuştu:

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'de birlik ve istikrarın önemine vurgu yaparak, "Suriye'deki herkes, Türkmen de Arap da Kürt de kardeşimiz. Onların birliği, beraberliği, huzuru, istikrarı bizim de istikrarımız, bizim de geleceğimiz." dedi.

        Giriş: 05.02.2026 - 19:01 Güncelleme: 05.02.2026 - 19:01
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gaziantep'te konut kura çekilişi töreninde konuştu:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'de birlik ve istikrarın önemine vurgu yaparak, "Suriye'deki herkes, Türkmen de Arap da Kürt de kardeşimiz. Onların birliği, beraberliği, huzuru, istikrarı bizim de istikrarımız, bizim de geleceğimiz." dedi.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Güneyşehir'de bir kısmı tamamlanan 14 bin konut projesinin 4 bininci hak sahipliği kura çekilişi törenine katılan Yılmaz, ailelerin teslim edilecek konutlarda huzur içinde yaşamaları temennisinde bulundu.

        Yaraları sarmak için 3 yıl boyunca büyük çaba gösterdiklerini ifade eden Yılmaz, "Sadece kamu bütçemizden 90 milyar liraya denk gelen harcama yaptık. 455 bin konutu teslim ettik ama sadece konutlarla kalmadık, yeni hastaneler inşa ettik, yeni okullar, yollar yaptık, organize sanayileri inşa ettik. Gaziantep'te de 25 bin 237 konut, 4 bin 463 köy evi, 1353 iş yerini hak sahiplerine teslim ettik." diye konuştu.

        Gaziantep'in birliğin, beraberliğin, huzurun ve kardeşliğin şehri olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Kökenimiz, etnik kimliğimiz, mezhebimiz ne olursa olsun, hepimiz bu aziz milletin bir mensubuyuz, bu aziz vatanın sahipleriyiz. Bu devlet, bu milletin, hepimizin devleti. Irkçılık bizim tarihimizde olmamış, bugün de yok çok şükür. Kim yapıyorsa bu topraklara kötülük yapıyor demektir. Biz Türkmen'iyle, Arap'ıyla, Kürt'üyle kim varsa hepsinin kimliğine saygılıyız ama kimlik siyasetine karşıyız. Kimliklerin çatışma konusu olmasını, siyasi istismara konu olmasını istemiyoruz. Herkes kendi kimliğini özgür bir şekilde istediği gibi yaşasın. Herkes birbirine saygı duysun fakat bu kimlikler siyasete alet edilemesin, parçalanma, çatışma sebebine dönüştürülmesin. Birtakım emperyalist güçlerin bölgemiz, ülkemiz üzerinde oyunlar oynamasına alet edilmesin, bizim derdimiz bu."

        - Suriye'de birlik ve istikrar vurgusu

        Yılmaz, komşu ülkelerde her zaman istikrarın olmasını istediklerini dile getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Suriye'deki herkes, Türkmen de Arap da Kürt de kardeşimiz. Onların birliği, beraberliği, huzuru, istikrarı bizim de istikrarımız, bizim de geleceğimiz. Suriye halkı çok çekti, çok büyük acılar yaşadı. O süreçte genel olarak Türkiye, özel olarak da Gaziantep tarihi bir görev yaptı. Cumhurbaşkanımızın çok üstüne geldiler, 'Seçimi kaybedeceksin, Suriyelilere sert davran.' dediler ama Cumhurbaşkanımız medeniyetimize, ecdadımıza yakışır şekilde bütün bu teklifleri reddetti ve Suriyeli kardeşlerimize sahip çıktı. İşte şimdi o tarihi vazifeyi yapmış bir ülke olarak Orta Doğu'da Cenabıallah yeni ufuklar açtı. Bölgemizin geleceği çok farklı olacak. Birlik, beraberlik, istikrar içinde olan bir Suriye sadece Suriyeliler için değil, Türkiye için de büyük bir kıymet. Tüm bölgemizin refahı, istikrarı için önemli."

        Törene, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Programda dua edilmesinin ardından kura çekimi gerçekleştirildi.

