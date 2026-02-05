Habertürk
        Gaziantep'te iş yerine ateş açan 2 şüpheli tutuklandı

        Gaziantep'te iş yerine ateş açan 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 17:09 Güncelleme: 05.02.2026 - 17:09
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güneş Mahallesinde gece saatlerinde motosikletle gelen 2 şüpheli, kepenkleri kapalı olan iş yerine ateş açtıktan sonra kaçtı.

        Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin kamera incelemesi sonrasında şüphelilerin M.K. ve K.İ. olduğunu belirlendi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, şüphelilerin iş yerine ateş açması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, şüphelilerin iş yerinin önüne gelerek ateş açma ve sonrasında motosikletle kaçma anları yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

