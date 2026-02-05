Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        GİBTÜ'de "Deprem Şehitlerini Anma Programı" düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 17:04 Güncelleme: 05.02.2026 - 17:04
        GİBTÜ'de "Deprem Şehitlerini Anma Programı" düzenlendi
        Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Mühendislik Topluluğu tarafından, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları anmak amacıyla program düzenlendi.

        Yerleşkede gerçekleştirilen "Deprem Şehitlerini Anma Programı" kapsamında konuşan GİBTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Hansu, Türkiye'yi derinden etkileyen depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Hansu, bireysel ve kurumsal sorumlulukların önemine dikkati çekerek, toplumda afet bilincinin sürekli canlı tutulması gerektiğini belirtti.

        Benzer felaketlerin etkilerinin azaltılmasının ancak bilinçli ve hazırlıklı bir toplum yapısıyla mümkün olabileceğini vurgulayan Hansu, mühendislik hizmetlerinin ve yapı güvenliğinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

        Katılımcıların ilgiyle takip ettiği program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

        Etkinlikte, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar rahmetle anılırken, daha güvenli yapılar ve şehirler inşa edilmesinin gerekliliği vurgulandı.

