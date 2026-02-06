Habertürk
        Haberleri

        TBMM Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şahin'den Keşmir açıklaması:

        TBMM Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Keşmir'in Türkiye için manevi anlamda büyük bir öneme sahip olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 12:20 Güncelleme: 06.02.2026 - 12:20
        TBMM Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Keşmir'in Türkiye için manevi anlamda büyük bir öneme sahip olduğunu bildirdi.


        Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde 5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen programa katılan Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Pakistan ve Keşmir halkının yanında olduğunu vurguladı.


        Keşmir'in coğrafi olarak uzak olmasına rağmen Anadolu'ya gönül bağıyla çok yakın olduğunu ifade eden Şahin, "Keşmir, manevi anlamda Anadolu'ya sıfır kilometrededir. Keşmir halkının yaşadığı acıları Anadolu insanı derinden hissetmektedir. Çanakkale'de Pakistan halkı ve Hint Müslümanları bizim yanımızdaydı. Bugün de biz Keşmir'i kendi Çanakkale'miz olarak görüyor, Keşmirli kardeşlerimizin haklı mücadelesini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.


        Hindistan'ın bölgedeki uygulamalarını eleştiren Şahin, açıklamasında "Kendini dünyanın en büyük demokrasisi olarak tanıtan bir ülkenin Keşmir’i adeta açık hava cezaevine çevirmesini samimi bulmuyoruz." ifadelerine yer verdi.

