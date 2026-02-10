Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te 3 gündür haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 3 gündür kendisinden haber alınamayan 52 yaşındaki Musa Çam için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 13:05 Güncelleme: 10.02.2026 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te 3 gündür haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 3 gündür kendisinden haber alınamayan 52 yaşındaki Musa Çam için arama çalışması başlatıldı.

        Çam'ın yakınları, yetkililere Hürriyet Mahallesi'ndeki evden ayrılan Musa Çam'dan bir daha haber alamadıklarını bildirdi.

        İslahiye ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çam için arama çalışması başlatıldı.

        Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Portekizli genç kadın, İstanbul'da hayatını kaybetti
        Portekizli genç kadın, İstanbul'da hayatını kaybetti
        Hastanede rüşvet iddiası: 2 doktor gözaltında
        Hastanede rüşvet iddiası: 2 doktor gözaltında
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Yer altında sahte içki üretip, motokurye ile sattılar!
        Yer altında sahte içki üretip, motokurye ile sattılar!
        ABD'de işten çıkarma dalgası: Binlerce kişiyi etkileyecek
        ABD'de işten çıkarma dalgası: Binlerce kişiyi etkileyecek
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        40'lı yaşlar neden daha yorucu? Sebebi yaş değil
        40'lı yaşlar neden daha yorucu? Sebebi yaş değil
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Akıncı: "Bakliyat, Anadolu'nun kadim mirası ve sürdürülebilir üretimin teme...
        Akıncı: "Bakliyat, Anadolu'nun kadim mirası ve sürdürülebilir üretimin teme...
        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler sınırın sıfır noktasında
        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler sınırın sıfır noktasında
        Eklem ağrılarının tedavisinde "Sanakin" dönemi
        Eklem ağrılarının tedavisinde "Sanakin" dönemi
        Dr. Sayar, "Karanlıkta kullanılan telefon ışığı göz sağlığını olumsuz etkil...
        Dr. Sayar, "Karanlıkta kullanılan telefon ışığı göz sağlığını olumsuz etkil...
        "Gürültü" gerekçesiyle öldürülen 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır cinayetind...
        "Gürültü" gerekçesiyle öldürülen 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır cinayetind...
        Gaziantep FK, 7 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı
        Gaziantep FK, 7 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı