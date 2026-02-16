Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        GAÜN'lü öğrencilerden Türk bayrağına saygı yürüyüşü

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, Türk bayrağına saygı ve milli değerlere bağlılığı vurgulamak amacıyla yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 16:59 Güncelleme: 16.02.2026 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        GAÜN'lü öğrencilerden Türk bayrağına saygı yürüyüşü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, Türk bayrağına saygı ve milli değerlere bağlılığı vurgulamak amacıyla yürüyüş düzenledi.

        GAÜN Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen öğrenciler, buradan Merkezi Yemekhane önüne kadar yürüdüler.


        Ellerinde Türk bayrakları ile "Al renginde hürriyet gölgesinde tam istiklal" ve 2Kanla yazıldı bu sancak, gökte kalacaktır ancak" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, yürüyüş boyunca birlik ve beraberlik mesajı verdi.

        Merkezi Yemekhane önünde sona eren yürüyüşte öğrenciler, saygı duruşunda bulunarak şehitleri andı, İstiklal Marşı okudu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru!
        Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru!
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Sahibinden satılık Boeing 747
        Sahibinden satılık Boeing 747
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!
        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Uyarıya aldırış etmedi
        Uyarıya aldırış etmedi

        Benzer Haberler

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, günlük 15 bin vatandaşa iftar verecek
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, günlük 15 bin vatandaşa iftar verecek
        Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
        Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
        Satrançta Gaziantep'in hamle Şampiyonu GKV Özel Liseleri
        Satrançta Gaziantep'in hamle Şampiyonu GKV Özel Liseleri
        Gastronomi sektörünün nitelikli iş gücü ihtiyacına GTO'dan önemli katkı
        Gastronomi sektörünün nitelikli iş gücü ihtiyacına GTO'dan önemli katkı
        Şehitkamil'de minik ellerden doğaya büyük katkı
        Şehitkamil'de minik ellerden doğaya büyük katkı
        Tilmenhöyük Arkeolojik Parkı, Karasu Çayı'nda debi artışı nedeniyle geçici...
        Tilmenhöyük Arkeolojik Parkı, Karasu Çayı'nda debi artışı nedeniyle geçici...