        Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te bayramlaşma programı gerçekleştirildi

        Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Giriş: 19.03.2026 - 13:13 Güncelleme:
        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Valilik Fuaye Alanı'nda düzenlenen programda, katılımcıların bayramını tebrik etti.

        Çeber, ramazan ayında yardımlaşmaya dair birçok proje ve etkinlikler yapıldığını belirtti.

        Programa, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ali Şahin, Derya Bakbak, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile protokol üyeleri katıldı.

        - Şanlıurfa

        Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan Hasan Paşa Camisi avlusunda düzenlenen programda, Vali Hasan Şıldak ve protokol üyeleri, katılımcılarla bayramlaştı.

        Şıldak, bayramlaşma törenine yoğun katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

        Programa, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Abdürrahim Dusak, İbrahim Eyyüpoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Naci Aldemir, AK Parti İl Başkanı İlhami Günbegi, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile protokol üyeleri katıldı.

        - Kilis

        Kilis Valiliğince Polisevinde düzenlenen programda Vali Ömer Kalaylı, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

        Vali Kalaylı konuşmasında Kilis'in birlik ve beraberliğin yaşandığı en güzel şehirlerden biri olduğunu belirtti.

        Vatandaşların huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmesi amacıyla her türlü tedbirin alındığını belirten Kalaylı, "Ramazan Bayramı öncesinden başlayarak bayram boyunca emniyet ve jandarma birimlerimizden 610 ekip aracı ve 4 bin 168 personel sahada aktif olarak görev yapacaktır." dedi.

        Vali Kalaylı, protokol üyelerinin ve tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        Programa, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Bağımsız Kilis Milletvekili Mustafa Demir, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Coşkun Karaca, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı ile ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

