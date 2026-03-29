        Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

        Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 11:47 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, M.E.N.'ye ait işyerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 15 cep telefonu, 270 termos, 130 tıraş makinesi, 101 saç şekillendirici, 70 kablosuz kulaklık, 55 el feneri, 47 saç düzleştirici, 30 lazer epilasyon cihazı, 20 çaycı, 12 airfry, 10 şarjlı süpürge, 10 masaj aleti, 8 blender, 5 et kıyma makinesi, 4 meyve sıkacağı, 3 tablet, 3 müzik çalar, 1 hamur yoğurma makinesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

