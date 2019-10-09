25 Aralık Devlet Hastanesi yanık merkezi bir ilk başardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

25 Aralık Devlet Hastanesi yanık merkezi bir ilk başardı

İHA

Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Merkezi hekimleri, bir hastaya uyguladıkları tedavi yöntemini bildiri halinde Bilimsel İnovasyon Kongresi'ne sundu.

25 Aralık Devlet Hastanesi yanık merkezi bir ilk başardı

Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Merkezi hekimleri, bir hastaya uyguladıkları tedavi yöntemini bildiri halinde Bilimsel İnovasyon Kongresi’ne sundu.
Hastanın asitle yanan kafa derisini normale dönüştüren 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Merkezi hekimleri, kullandıkları yöntem ile bir ilki başararak Dünya’da ses getirdi. Uluslararası çapta yayınları çıkan hekimler, Yanık Merkezini gazetemize anlattı. 25 Aralık Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Sait Bilal, Yanık Merkezi Sorumlusu Op. Dr. Ahmet Erkılıç, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Güneş, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Araştırma Görevlisi Murat Ali Çınar, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Halil Çeliksöz; kafa derisi asitle yanan bir hastaya uyguladıkları yöntemi Çekoslovakya’da düzenlenen Bilimsel İnovasyon Kongresi’ne bildiri halinde sundu. Başarılı operasyonda kullandıkları yöntem ile uluslararası çapta önemli bir yayına imza atan hekimler, bölgeye hizmet eden hastanenin adını Dünya’ya duyurdu. 25 Aralık Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Emin Türk, hekimlerin başarısına ilişkin “Yanık Merkezimiz,eğitim ve araştırma hastanesinde olmamasına rağmen geliştirdikleri tedavi yöntemleri ile uluslararası çapta 2 tane yayın çıkardı. Bu durum da hastanemizde bilime verilen önemin ve desteğin işaretidir. Hekimlerimizi üretkenlikleri dolayısıyla kutluyor ve destekliyoruz. Yanık merkezimizde oluşturduğumuz yoğun bakım ünitesi ile olası felaketlere karşı hazırlıklıyız” ifadelerine yer verdi.

"Geliştirdikleri tedavi yöntemini dünya duydu"
Kafa derisi asit ile yanan hastaya uyguladıkları tedaviye ilişkin Yanık Merkezi Sorumlusu Op. Dr. Ahmet Erkılıç ameliyat ekibi adına gazetemize açıklamalarda bulundu. Dr. Erkılıç, “Geçtiğimiz günlerde hastanemizin yanık merkezinde bir ameliyat gerçekleştirdik. Bu ameliyat dünyada pek bilinmeyen, başvurulmayan bir yöntemdi. Yanık hastalarda bu yöntem belki de ilk kez uygulandı. Kafasında kemiğe kadar asit yanığı olan bir hastamız vardı. Hastamızın asitle temas eden kafasını kapatmak için bir yöntem geliştirmemiz gerekiyordu. Mecburiyetten yöntem geliştirdik. Ekip olarak Başhekim Yardımcımız Beyin Cerrahi Op. Dr. Sait Bilal’in de yardımlarıyla hastamızın kafasında küçük delikler açtık. Delikler vasıtasıyla derinin iyileşmesini sağladık. Operasyon çok başarılı oldu ve hastamızın kafasında normal bir yapı elde ettik. Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden aldığımız kurul kararıyla, Öğretim Görevlisi Murat Ali Çınar’ın da desteğiyle Çekoslovakya’daki Bilimsel İnovasyon Kongresi’ne sunduk. Dünyadaki bütün yeni yapılan ve buluş değeri taşıyan bir toplantıya bildirimiz yayınlanmaya layık görüldü. Bu yayın ile bütün dünyanın haberdar olmasını sağladığımız yöntemi 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Merkezimiz ve ekibimiz sayesinde geliştirdik” dedi.

İkinci bildirileri yayınlandı
Uyguladıkları tekniğin, genel cerrahi, beyin cerrahisi ve yanık ünitesi hekimlerinin gerçekleştirdiği bir eser olarak yayınlandığını aktaran Dr. Erkılıç, “Hastanemizin ve idarecilerimizin desteğiyle bu başarıya ulaştık. Bu yayınlanan ikinci bildirimiz. Yanık konusu dünyada çok az bilinen bir konu. Bu konuda yapılan her yöntem yeni ve ses getirici oluyor. Yanık konusu zahmetli ve süreç alan bir tedavi konusu. Biz görevimizi ekibimizle birlikte zevkle yapıyoruz. Bu yanık tedavilerinin olması için üniversite hastanesi, araştırma hastanesi, özel hastane olmasına gerek yok. Bölgeye hizmet eden yanık merkezimizin imkanları ile bu başarıyı yakalayabildik. Devlet hastanelerimizde sunulan imkanlar sayesinde bölge çapında ya da ülke çapında değil dünya çapında ses getiren hizmetlere imza atıyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Amerika’da 20 günde gelinen aşamaya Gaziantep’te 2 günde geliyoruz"
Uyguladıkları yöntem ve geliştirdikleri ürünlerin şimdiye kadar uluslararası çapta yayınlara konu olmamasının pahalı olmamasından kaynaklandığını belirten Dr. Erkılıç, bu konuda birçok merciye şikayette bulunduklarını söyledi. diğer ülkelerin tedavi yöntemlerine değinen Dr. Erkılıç, “Başka ülkelerin elinde böyle bir hasta olsaydı çok pahalı örtülerle şanslarını denerler ve çaresiz kalırlardı. Biz çok ucuz bir yöntemle ve en doğal teknik ile kendi dokusuyla hastayı tedavi ettik. Derinin beslenmesi ve canlanması için motorla açılan delikler çok önemliydi. Bizim Yanık Merkezimiz dünya ile yarışıyor. Yurt dışında milyonluk malzemelerle yapılan tedavilerin sonuçları, bizim elde ettiğimiz sonuçlardan iyi değil.Pahalı malzeme kullanılmadığı takdirde yayın yapılmıyordu. Kendi yaptığımız ürünleri hastalarımızda kullanıyoruz. Amerika’da hekimlerin normalde 20 günde elde ettiği sonucu ürettiğimiz bu ürünler sayesinde 2 günde elde ediyoruz. 25 Aralık Devlet Hastanesi’nde çok pahalı malzemeler kullanmadan hekimler olarak bizlerin geliştirdiği solüsyonlarla ameliyatlarda büyük başarılar elde ediyoruz” şeklinde konuştu.
Ameliyat ekibi 25 Aralık Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Sait Bilal, Yanık Merkezi Sorumlusu Op. Dr. Ahmet Erkılıç, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Güneş, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Araştırma Görevlisi Murat Ali Çınar, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Halil Çeliksöz; yanık tedavisinde geliştirdikleri yöntem ve ürünlerle birçok hastayı hayata bağlamaya ve İnovasyon ile ürünler geliştirmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

GAZİANTEP

09 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:06
  • GÜNEŞ 06:25
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 18:11
  • YATSI 19:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep´te hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep´te hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı
Gaziantep'te hırsızlık çetesine operasyon: 7 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te hırsızlık çetesine operasyon: 7 ...
İş adamının fabrikada sır intiharı
YEREL HABERLER İş adamının fabrikada sır intiharı
Hırsızlık şüphelileri teknik takip sonucu yakayı ele verdi Şahıslar adliyeye çıkarıldı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelileri teknik takip sonucu yakayı ele ...
Açık havada piyona konseri Konseri Gaziantep Valisi Davut Gül de dinledi ŞSM’nin kursiyerleri, yeteneklerini sergiledi
YEREL HABERLER Açık havada piyona konseri Konseri Gaziantep Valisi ...
GASKİ’nin su kampanyasından 8 bin 709 kişi yararlandı
YEREL HABERLER GASKİ’nin su kampanyasından 8 bin 709 kişi yararlandı
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Gaziantep polisinden uyuşturucu tacirlerine büyük darbe Narkotik polislerin durdurduğu bir tır ve yolcu otobüsünde 21 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep polisinden uyuşturucu tacirlerine büyük ...
Suriye sınırına askeri sevkıyatlar sürüyor
YEREL HABERLER Suriye sınırına askeri sevkıyatlar sürüyor
Karkamış Belediye Başkanı Doğan’dan hizmet değerlendirmeleri
YEREL HABERLER Karkamış Belediye Başkanı Doğan’dan hizmet ...
-GAÜN’de mühendisliğe dair farklı bakış açıları konferansı
YEREL HABERLER -GAÜN’de mühendisliğe dair farklı bakış açıları ...
GASİMEP model proje haline geldi
YEREL HABERLER GASİMEP model proje haline geldi
Başkan Şahin, Belkıs Mahallesi’nde sorun dinledi Belkıs’ta otobüs durakları arttırılacak
YEREL HABERLER Başkan Şahin, Belkıs Mahallesi’nde sorun ...
MÜSİAD'dan Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyona destek
YEREL HABERLER MÜSİAD'dan Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan ...
MÜSİAD Gaziantep’ten E-Ticaret zirvesi
YEREL HABERLER MÜSİAD Gaziantep’ten E-Ticaret zirvesi
Malezyalı öğrenciler HKÜ’ye geldi
YEREL HABERLER Malezyalı öğrenciler HKÜ’ye geldi
Başkan Fadıloğlu, 9 mahalle muhtarını ziyaret etti Fadıloğlu, muhtarlara mahalle bölge haritası armağan etti
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu, 9 mahalle muhtarını ziyaret ...
Düğünde havaya ateş açan maganda tutuklandı
YEREL HABERLER Düğünde havaya ateş açan maganda tutuklandı
Hırsızlar çaldıkları motosiklet ile yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlar çaldıkları motosiklet ile yakalandı
Şahinbey’den çiftçilere 2 bin ton gübre dağıtımı Şahinbey, çiftçilere destek olmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Şahinbey’den çiftçilere 2 bin ton gübre ...
Araban’da 3 bin 401 öğrenciye ayakkabı
YEREL HABERLER Araban’da 3 bin 401 öğrenciye ayakkabı
Otomobilinden otomatik tüfek çıkan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Otomobilinden otomatik tüfek çıkan şüpheli tutuklandı
GKV özel okullarında kadın cinayetleri masaya yatırıldı
YEREL HABERLER GKV özel okullarında kadın cinayetleri masaya ...
Meme kanseri farkındalık etkinliğine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Meme kanseri farkındalık etkinliğine yoğun ilgi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X