Gaziantep'te üniversiteler arası "Floor Curling Türkiye Şampiyonası" başladı

Erkekler kategorisinde ise Batman Üniversitesi zirvede yer aldı. İkinci sırayı Nişantaşı Üniversitesi alırken, Erzurum Teknik Üniversitesi turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Büyük çekişmeye sahne olan müsabakalarda Erzurum Atatürk Üniversitesi ikinci, Nişantaşı Üniversitesi ise üçüncü sırada yer aldı.

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