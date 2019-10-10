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Gaziantep’in yeni Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek: "Şehir milliyetçiliğini takdir ediyorum"

İHA

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Gazianteplilerin şehir için ortak akılla hareket etmesinin önemine dikkat çekerek, "Buradaki şehir milliyetçiliğini takdir ediyorum" dedi.

Gaziantep’in yeni Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek: "Şehir milliyetçiliğini takdir ediyorum"

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Gazianteplilerin şehir için ortak akılla hareket etmesinin önemine dikkat çekerek, “Buradaki şehir milliyetçiliğini takdir ediyorum” dedi.
Kısa bir süre önce Gaziantep Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan Zeybek’i ziyaret eden GGC Başkanı İbrahim Ay, Gaziantep’in ekonomisiyle, kültürüyle marka bir şehir olduğunu, tüm basın mensupları olarak kentin huzuru ve güveni için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.
"Huzur ve güvenin önemli"
GGC Başkanı Ay, hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğu Emniyet Müdürü Zeybek’e başarı dileklerinde bulunarak, “Gaziantep sanayisi, ticareti, güçlü ekonomisi, kültürüyle, tarihiyle Türkiye’nin önemli illerinden birisidir. Güneydoğu’nun gözbebeğidir. Her geçen gün göç alan hızlı büyüyen, dinamik, kendi ayaklarının üzerinde duran bir şehirdir. Tabi ki bunların olmasında en önemli etkenlerinden birisi şehrin huzuru ve güvenliğidir. Kolluk güçlerimizin başarılı çalışmalarıyla şehrimiz huzurlu ve güvenli bir şehirdir. Bu anlamda tüm polis teşkilatını sizlerin aracılığıyla Gaziantep basını olarak yürekten kutluyoruz” dedi.
"Polise destek olmaya devam edeceğiz"
Başkan İbrahim Ay şöyle devam etti:
“Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti bu bölgenin ulu çınarı, amiral gemisidir. 220 tane üyemiz var.130 üyemiz sarı basın kartı sahibi. Geçtiğimiz günlerde Şehitkamil Kongre Merkezi’nde 50. yıl pastamızı kestik. Türkiye’de konuşulan bir proje yaptık. TOKİ’den meslektaşlarımızı ev sahibi yaptık. 5 yıldır Basın Ödülleri Gecesini düzenliyoruz. Ulusal basından tanınan çok sayıda meslektaşımızı bu ödül törenlerinde ağırlıyoruz. Gaziantep’in tanıtımına katkı sağlamak adına güzel işler yapmaya gayret gösteriyoruz. Kentimizdeki televizyonlarımız, gazetelerimiz ve radyolarımız ile basın hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Amacımız daha güzel bir Gaziantep ve daha yaşanabilir bir kent oluşturmak. Emniyet ile de bu anlamda daha sıkı ilişkiler kurarak vatandaş ile kurumlar arasındaki köprüyü kurmayı hedefliyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da emniyet ile sıkı ilişkiler ve doğru diyaloglar kurarak en doğru haberi en hızlı şekilde kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Bu nedenle şehrimizde olan asayiş haberlerine doğru bilgi ve hızlı bir şekilde halkımıza ulaştırmamız açısından emniyetin desteğine ve şeffaflığına ihtiyacımız var. Biz GGC olarak Gaziantep’in huzuru ve güvenliği için emniyetin yapacağı her türlü çalışmaya ve projeye elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Önceki dönemlerde Emniyet Müdürlerimizle işbirliği içerisinde olduk. İnşallah sizinle de aynı işbirliğimiz içerisinde olacağız.”
"Gaziantep için birlikte çalışacağız"
Gaziantep’in yeni Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve teşekkür etti. Emniyet Müdürü Zeybek, Gazianteplilerin ortak akılla hareket etmesine de övgüler yağdırdı. Zeybek, “Buradaki şehir milliyetçiliği çok takdir ediyorum. Ben de şehrin milliyetçisi oldum. Şehir milliyetçiliği olan bir ile gelmekten onur duyuyorum. Cemiyet başkanımız, cemiyetimizin yönetim kurulu üyeleri bizi ziyaret ettiler. Zamanlarını bize ayırdılar. İnşallah Gaziantep ile el birliği içinde çalışmalara imza atacağız” diye konuştu.
Ziyaretin sonunda GGC Başkanı İbrahim Ay, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek’e, yöresel el sanatı ürünlerinden olan bakır işlemeli nar figürü hediye etti.

GAZİANTEP

10 Ekim 2019 Perşembe

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