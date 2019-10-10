Gaziantep'te FETÖ soruşturmasında 1 tutuklama

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GAZİANTEP'te terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan örgütün mühendis ve teknik eleman sorumlusu olduğu, şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen H.H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı´nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün il imamına bağlı mühendis ve teknik eleman sorumlusu olduğu ve şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen H.H.B., polis operasyonu ile yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.



GAZİANTEP 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:07

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