Baksetbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol:69 - Tofaş:81 Gaziantep Basketbol evinde kaybetti

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Basketbol Süper Ligi 3. hafta karşılaşmasında Tofaş, deplasmanda konuk olduğu Gaziantep Basketbol'u 8169'luk skorla mağlup etti. Bu sonuçla Tofaş, ligdeki ikinci galibiyetini alırken, Gaziantep Basketbol ise üçüncü maçında ikinci mağlubiyetini aldı.



Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Mehmet Karabilecen xx, Ozan Çakar xx, Polat Parlak xx

Gaziantep Basketbol: Drew Crawford xxx 16, Orhan Haciyeva xx 5, Sarunas Vasiliauskas x 3, Jamarr Sanders xx 7, Jamelle Hagins xx 8, Stevan Jelovac x 5, Can Öğüt x 5, İsmail Cem Ulusoy xx 5, Metehan Akyel xxx 13, Erol Can Çinko x 2

Başantrenör: Nenad Markovic

Tofaş: Devin Williams xxx 16, Dewayne White Jr. x 3, Matt Lojeski xx 9, Tarik Phillip x 2, Muhaymin Mustafa, Berk Uğurlu xx 7, Barış Ermiş xxx 17, Berkan Durmaz xxx 24, Sammy Mejia, Muhsin Yaşar x 5

Başantrenör: Orhun Ene

1. Periyot: 2117 (Gaziantep Basketol lehine)

Devre: 3535

3. Periyot: 5459 (Tofaş lehine)

GAZİANTEP 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:09

GÜNEŞ 06:28

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:07

YATSI 19:21

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