Baksetbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol:69 - Tofaş:81 Gaziantep Basketbol evinde kaybetti

Basketbol Süper Ligi 3. hafta karşılaşmasında Tofaş, deplasmanda konuk olduğu Gaziantep Basketbol'u 8169'luk skorla mağlup etti. Bu sonuçla Tofaş, ligdeki ikinci galibiyetini alırken, Gaziantep Basketbol ise üçüncü maçında ikinci mağlubiyetini aldı.
Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Mehmet Karabilecen xx, Ozan Çakar xx, Polat Parlak xx
Gaziantep Basketbol: Drew Crawford xxx 16, Orhan Haciyeva xx 5, Sarunas Vasiliauskas x 3, Jamarr Sanders xx 7, Jamelle Hagins xx 8, Stevan Jelovac x 5, Can Öğüt x 5, İsmail Cem Ulusoy xx 5, Metehan Akyel xxx 13, Erol Can Çinko x 2
Başantrenör: Nenad Markovic
Tofaş: Devin Williams xxx 16, Dewayne White Jr. x 3, Matt Lojeski xx 9, Tarik Phillip x 2, Muhaymin Mustafa, Berk Uğurlu xx 7, Barış Ermiş xxx 17, Berkan Durmaz xxx 24, Sammy Mejia, Muhsin Yaşar x 5
Başantrenör: Orhun Ene
1. Periyot: 2117 (Gaziantep Basketol lehine)
Devre: 3535
3. Periyot: 5459 (Tofaş lehine)
GAZİANTEP
12 Ekim 2019 Cumartesi
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