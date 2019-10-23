Polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

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Gaziantep Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda Gaziantep genelinde 2.109 Gram Bonzai, 7 Gram Metamfetamin, 2 adet tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 85 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli şahıs hakkında başlatılan yasal işlemler devam ediyor.

GAZİANTEP 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:18

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