Dr. Burcu Gökalp Özcan SANKO’da

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Gökalp Özcan, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Dr. Burcu Gökalp Özcan, 1984 yılında Kayseri’de doğdu. Kayseri Fen Lisesi’nden mezun olduktan sonra yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamladı.

2009 yılında pratisyen hekim olarak Kayseri Acil Sağlık Hizmetleri’nde çalıştı.20102015 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı.

Özcan, 2018 yılından bu yana Çocuk ve Ergenler İçin Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Uygulamaları Eğitimi’ne devam etmektedir.

Devlet hizmet yükümlülüğünü 20152017 yılları arasında Ağrı Devlet Hastanesi’nde tamamladı. 20172019 yılları arasında Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde görev yaptı. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Gaziantep Tabip Odası, Türk Tabipler Birliği ve Kognitif Davranışçı Terapileri Derneği üyelikleri bulunmaktadır.

Evli ve bir çocuk annesi olan Dr. Burcu Gökalp Özcan, Ekim 2019 tarihi itibariyle SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak hasta kabulüne başladı.

SAĞLIKLI TOPLUM SAĞLIKLI BİREYLERLE MÜMKÜNDÜR

Sağlıklı toplum, sağlıklı bireylerle mümkündür. Çocuk ve gençlerin gelişimi ve eğitimi; toplumumuzun gelişebilmesi ve ilerleyebilmesi için, vazgeçilmez unsurlardır. Sağlıklı bir yetişkinlik dönemi için; çocuk ve gençleri anlayabilmek, sorunlarına çözüm üretmek, psikolojik sorunları önlemek, psikiyatrik hastalık var ise doğru tanı koymak ve tedavi etmek gerekir.

Geçtiğimiz yıllara baktığımızda, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanının giderek genişlediği, toplumsal etkilerinin giderek önem kazandığı görülmektedir. İnsanın biyolojikpsikolojiksosyal yapısının gereği olarak, tüm bilim dalları ile etkileşim içindedir. Çocukların gelişim dönemleri dikkate alınarak, ailesel, genetik ve çevresel faktörler ışığında çocuğungencin ruhsal durumu incelenir, klinik gözlem ve psikometrik testlerle olası çatışmalar ve hastalıklar belirlenerek tanı, tedavi ve takip sürecine geçilir.

Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, TerapötikAferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.

GAZİANTEP 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:21

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