Üniversite öğrencilerine aile konferansı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde üniversite öğrencilerine günümüzde Aile kurumunun yaşadığı sorunlar ile ilgili konferans verildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Nizip Eğitim Fakültesi ile Gaziantep ve Nizip Müftülüğü tarafından Mevlidi Nebi Haftası nedeniyle düzenlenen organizasyonda İl Müftüsü Ahmet Çelik, “Günümüzde Aile Kurumunun Yaşadığı Sorunlar ve Sünnet Işığında Çözümler” başlıklı konferans verdi. Nizip Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa akademik, idari personelin yanı sıra eğitim gören üniversite öğrencileri katılırken, program Nizip Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çiçek'in açış konuşmasıyla başladı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çiçek, konferans sonunda ise İl Müftüsü Ahmet Çelik'e ve İlçe Müftüsü Musa Çiftçi'ye teşekkür ederek günün anısına plaket verdi.

GAZİANTEP 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:35

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.