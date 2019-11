Gaziantep'te lösemili çocuklardan "Taştan Hikayeler" sergisi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin desteğinde Gaziantep Üniversitesi’yle (GAÜN) İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliğinde düzenlenen “Onkoloji Çocuklarının Hayalleriyle oluşturdukları Taştan Hikayeler ve Annelerin El Sanatları Sergisi” açıldı.

0208 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye’de ilk kez anneçocuk sergisi niteliği taşıyan Onkoloji Çocuklarının Hayalleriyle Oluşturdukları Taştan Hikayeler ve Annelerinin El Sanatları Sergisi, GAÜN Onkoloji Hastanesi’nde düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Berk, gelişen tıp teknolojisi sayesinde erken teşhis ve etkili bir tedavi yöntemiyle lösemi hastalığının iyileşme oranının oldukça yüksek olduğunu vurguladı. Berk, "Çocukluk çağındaki kanser vakalarının yüzde 35'ini lösemiler oluşturuyor, lösemi korkulacak bir hastalık olmaktan çıktı. Çocukluk çağındaki kanser vakalarının yüzde 35'ini lösemiler oluşturur ve birinci sıradadır. Lösemiler hücre cinsine göre Akut Lenfoblastik Lösemi ve Akut Myeloblastik Lösemi olmak üzere 2 ana gruba ayrılır. Akut Lenfoblastik Lösemi verilerini yakaladığımız zaman sevinirdik. Türkiye’de her yıl 16 yaşın altında 12001500 yeni lösemili çocuk vakası bildirilmektedir. Ülkemizde löseminin her türlü tedavisi en modern şartlarda ve yurt dışından çok daha ucuza yapılabilmektedir. Biz belediye olarak onkoloji hastanesinin her zaman yanındayız, her türlü çalışmalarına destek vermeye hazırız” dedi.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Cemalettin Serin ise, ilkokula giden GAÜN Onkoloji hastanesi sınıfında hayallerini resimlere yansıtan çocuklarla gurur duyduğunu belirterek, çocuklara özel geliştirilen projeyle çocukların tedavi sürecini daha mutlu geçirdiğini söyledi. GAÜN Tıp Fakültesi Çocuk HematolojiOnkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Akbayram, Lösemili Çocuklar Haftası’nın önemine değinerek, lösemi hastalığı hakkında teknik bilgiler verdi.

Etkinlikte tedavisi tamamlanan Ayşenur Yanık’ın şiiri, katılımcılardan büyük alkış aldı. Taştan Hikayeler Sergisi’nin açılış kurdelesini kesen protokol, çocukların çizdiği resimleri ve annelerin el emeği göz nuruyla ortaya koyduğu ürünleri inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

