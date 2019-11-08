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Fadıloğlu’ndan 10 Kasım mesajı

İHA

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Fadıloğlu’ndan 10 Kasım mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Hatırlamak yaşatmaktır anlayışıyla bağımsız bir ülke olma seviyesine yükselerek Cumhuriyet kazanımlarını elde etmiş bir millet, bu kazanımları kendisine hediye eden büyük kahramanı ilelebet yaşatacaktır. 10 Kasım, Türk milleti için Atatürk’ü Anma Günü olduğu kadar sahip olunan değerlerin kıymetinin bilindiği, eşsiz bir eser olan Cumhuriyetin erdemlerini hayatımızda etkin kılmamız gerektiğini hatırlatan da bir gündür. Aziz milletimiz hiçbir zaman Mustafa Kemal Atatürk’ü, ilkelerini, aziz hatırasını unutmamıştır ve unutmayacaktır. Milletçe, Türkiye Cumhuriyetini çağdaş dünyanın güçlü bir devleti olarak O’nun işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaştırmanın azim ve kararlılığını yüreğimizde taşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kendisini milletine adamış bağımsızlık ve özgürlük yolunda birçok sıkıntının, yokluğun ve zorluğun olduğu dönemde milletimizle birlikte emsalsiz mücadeleyi zaferle sonuçlandırmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gerek askeri dehası, gerekse devlet adamlığı ile geride bıraktığımız yüzyılda sadece kurduğu ve mimarı olduğu Türkiye Cumhuriyeti için değil, tüm insanlık ve dünya tarihi açısından önemli bir şahsiyettir. Başlatmış olduğu milli mücadele, bağımsızlık mücadelesi veren milletler için ilham kaynağı olmuş, yaktığı bağımsızlık meşalesiyle tarihe ışık tutmuştur. Atatürk, yeni bir Türk Devleti’nin temellerini atmakla kalmamış, modernleşme ve dönüşüm hamlelerini cesaretle gerçekleştirmiştir, Cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşaması için birçok yeniliklere imza atarak bir inkılap hareketi başlatmış ve gelecek nesillere büyük bir miras bırakmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

GAZİANTEP

08 Kasım 2019 Cuma

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