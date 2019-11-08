Karşıya geçerken otomobilin çarptığı 82 yaşındaki adam ağır yaralandı

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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesi Yeni Mahalle Hatay Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hassa istikametine seyreden Didem S. idaresindeki 01 ATE 35 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Hasan K'ya (82) çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Hasan K. ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesinden Gaziantep Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hasan K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:32

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