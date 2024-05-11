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        Haberler Dünya Hamas, İsrail'le "müzakere stratejisini" gözden geçireceğini duyurdu

        Hamas, İsrail'le "müzakere stratejisini" gözden geçireceğini duyurdu

        İsrail'in ateşkes teklifini reddetmesinin "işi başa sardığına" dikkat çeken Hamas, müzakere stratejisini gözden geçirileceğini duyurdu. Hamas, müzakerelerin "soykırımı sürdürmek için kılıf olarak kullandığını" savundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 00:47 Güncelleme: 11.05.2024 - 00:48
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        Hamas'tan müzakere açıklaması
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        Hamas, esir takası anlaşması ve Gazze'de ateşkesle ilgili İsrail'le müzakere stratejisini gözden geçireceğini duyurdu.

        Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, arabulucuların ateşkes teklifini reddetmesinin, işleri başa sardığına dikkat çekildi.

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        Açıklamada, "Hamas'ın arabuluculara esir takası anlaşması önerisini kabul ettiğini açıklamasının hemen ardından İsrail ordusunun Refah kentine saldırısı ve Refah Sınır Kapısı'nı işgali, İsrail'in anlaşmadan kaçtığını teyit ediyor." ifadesine yer verildi.

        "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve aşırılık yanlısı hükümetin, müzakereleri, Refah'a saldırı düzenlemek, sınır kapısını işgal etmek ve Filistin halkına yönelik soykırımı sürdürmek için kılıf olarak kullandığına" işaret edilen açıklamada, Netanyahu'nun bu tutumu ve Refah'a saldırıların ardından esir takası anlaşması ve Gazze'de ateşkesle ilgili İsrail'le müzakere stratejisinin gözden geçirileceği ve Filistin direnişi yöneticileriyle istişarelerde bulunulacağı kaydedildi.

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        Açıklamada ayrıca Hamas'ın Gazze'de kalıcı ateşkesi sağlayacak bir anlaşmaya varılması için gereken esnekliği gösterdiği ve arabulucuların çabaları karşısında sorumlulukla hareket ettiği vurgulandı.

        "NETANYAHU'NUN UZLAŞMAZLIĞI"

        Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye de Hamas'ın Telegram platformundan yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde esir değişimi anlaşması ve ateşkes konusunda önerdikleri girişimler ve tekliflerin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uzlaşmazlığı nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.

        Hayye, "Öne sürdüğümüz tüm girişimler ve teklifler, Netanyahu'nun uzlaşmazlığı nedeniyle başarısız oldu. Biz ateşkes ve bir esir takası anlaşması istiyoruz, ancak Netanyahu kendi kişisel hedeflerini ve siyasi emellerini gerçekleştirmek için savaşın devam etmesini istiyor." ifadelerini kullandı.

        İsrail’in Gazze Şeridi’nde Filistin halkına yönelik bir soykırım savaşı sürdürdüğünü ve ateşkes müzakerelerini devam eden saldırıların gölgesinde yaptıklarına dikkati çeken Hayye, şöyle devam etti:

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        "İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde devam eden saldırıları nedeniyle (dolaylı) müzakereler durma noktasına geldi. Hareketimiz (Hamas) müzakereleri askıya almadı ve müzakerelerden çekilmedi de. Ancak İsrail, Hamas’ın da kabul ettiği arabulucuların önerisine karşı çıktı."

        Hayye, İsrail'in müzakerelerin durması pahasına daha fazla zaman kazanmak istediğini ve ABD’nin de savaşı durdurabileceğini ancak bunu yapmadığına dikkati çekerek, ABD arabuluculuğunun İsrail lehine olmamasını temenni ettiğini kaydetti.

        Gazze Şeridi'nde ateşkes için dolaylı müzakerelere katılan Hamas ve İsrail heyetlerinin iki gün süren müzakere turunun ardından Kahire'den ayrıldığı, arabulucuların ateşkes çabalarını sürdürdüğü bildirilmişti.

        HAMAS ATEŞKESİ ONAYLAMIŞTI

        Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

        Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

        İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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