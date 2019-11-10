Evine dönen çobana otomobil çarptı Çoban kazada yaşamını yitirdi

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otlattığı koyunlarda eve dönen çobana karayolunda otomobil çarptı. Çoban, feci kazada hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kurudere Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki Burhan Özdemir, mahalle kırsalındaki dağlık alanda koyunlarını otlattıktan sonra hayvanlar ile birlikte eve dönmek için yola çıktı. NurdağıOsmaniye karayolundan geçmek zorunda kalan Burhan Özdemir, hayvanların peşinden karayoluna çıktı.Yolun karşısına geçmeye çalışan çobana plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan çoban sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

GAZİANTEP 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:34

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