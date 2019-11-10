Arkadaşların motosiklet merakı sonları oldu Fevzi Aydoğan arkadaşından tur atmak için aldığı motosiklet ile kendi motosikletine çarptı Feci kazada iki arkadaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Gaziantep'te iki arkadaşın motosiklet merakı iki arkadaşın kafa kafaya çarpıştığı kaza ile bitti. Kazada iki arkadaşta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre 24 Ekim'de Hamurkesen köyü yakınlarında buluşan iki arkadaştan Fevzi Aydoğan, Esat Bilgin'den tur atmak için motosikletini istedi. Esat Bilgin, motosikletini alan arkadaşı Fevzi Aydoğan'ın geri dönmemesi üzerine meraklanarak arkadaşının motosikletini bindi. Bilgin, arkadaşının motosikleti ile seyir ederken, Altoprak mevkisinde Akdoğan'ın kullandığı motosikleti ile kafa kafaya çarpıştı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı gençlerden Feyza Erdoğan Gaziantep Üniversitesine, Esat Bilgini ise Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralı arkadaşlardan Fevzi Aydoğan kazadan 2 gün sonra hayatını kaybederken Esat Bilgin ise 16 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Bilgin'in cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi.

İşlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Esat Bilgin'in cenazesi Şehitkamil ilçesine bağlı Hamurkesen köyünde defnedileceği öğrenildi.

GAZİANTEP 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:34

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