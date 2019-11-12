Gaziantep Kamu-Sen üyeleri siyasi parti liderlerine mektup gönderdi

Türkiye Kamu Sen üyeleri Gaziantep'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasi partilerin liderlerine mektup yazarak, bütçe görüşmelerinde memurların unutulmaması için çağrıda bulundu.

Gaziantep'te Yeşilsu Parkı’nda bir araya gelen Türkiye KamuSen Gaziantep İl Temsilciliği üyeleri yaptıkları basın açıklamasıyla bütçe görüşmelerinde memurların unutulmaması için çağrıda bulundu. KamuSen Gaziantep İl Temsilcisi Kemal Kazak, “2020 yılı merkezi yönetim bütçe tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan görüşülüyor. Eğer bu tasarı bu haliyle komisyondan geçerse bu memurun idam fermanının imzalanması anlamına gelir. Bu nedenle tasarıya memur maaşlarına ilişkin bir düzenleme eklenmek zorundadır. Ayrıca bir memur paketi hazırlanarak sözleşmeli personele kadro başta olmak üzere bayram ikramiyesi, vergi dilimleri, mülakatın kaldırılması, 3600 ek gösterge ve yardımcı hizmetler gibi konular acilen çözülmelidir. Bu nedenle konu ile ilgili hazırlamış olduğumuz mektupları ülkemizin dört bir yanından Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanı yardımcımıza, siyasi parti liderlerine ve grup başkan vekillerine ulaştıracağız. Çünkü biz kamu çalışanlarından yana olmayan böyle bir bütçeyi bu haliyle kabul etmemiz mümkün değildir” ifadelerine yer verdi.

KamuSen üyeleri basın açıklamasının ardından da yazdıkları mektupları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğer siyasi parti liderlerine ve siyasi partilerin grup başkan vekillerine gönderdi.

GAZİANTEP 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:36

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