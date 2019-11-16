El Bab´da bomba yüklü araçlı saldırı: 11 ölü

- SURİYE´nin El Bab kentinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 11 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil de yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye´nin El Bab kentinde, öğle saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Garaja bırakılan araç, uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Patlamada, aralarında çocukların da olduğu 11 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil de yaralandı. Patlamada, bölgedeki bazı iş yerleri yıkıldı, çok sayıda araç da hasar gördü. Saldırının ardından bölgeye gelen sağlık ve kurtarma ekipleri yaralıları ambulanslarla sağlık kuruluşlarına kaldırdı.

Saldırıyı PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği üzerinde durulurken, güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı, kentte önlemlerini artırdı.



GAZİANTEP 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:40

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