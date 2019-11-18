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Merinosspor Mardinspor’u puansız gönderdi

İHA

Türkiye Bayan Voleybol 1. Liginde mücadele eden Merinosspor bayan voleybol takımı, sezonun altıncı haftasını kendi sahasında galibiyetle tamamladı. Mardin Büyükşehir Belediyesi Başaksporu kendi sahasında 30 yenen Merinosspor 4. sıradaki yerini korudu.

Merinosspor Mardinspor’u puansız gönderdi

Türkiye Bayan Voleybol 1. Liginde mücadele eden Merinosspor bayan voleybol takımı, sezonun altıncı haftasını kendi sahasında galibiyetle tamamladı. Mardin Büyükşehir Belediyesi Başaksporu kendi sahasında 30 yenen Merinosspor 4. sıradaki yerini korudu.
Gaziantep Talat Özkarslı kapalı spor salonunda yapılan karşılaşmada büyük üstünlük sağlayan Merinosspor bayan voleybol takımı, sahadan 30 sonuçla galip ayrılarak puanını 11’e yükseltti. İlk seti 25 19, ikinci seti 2516 ve son seti 2624 alan Mavi Melekler sahadan üç puanla ayrıldı. Seyircinin büyük desteğini alan ve üstün performansı ile güçlü rakibi Mardin Büyükşehir Belediyesi Başaksporu yenen Merinosspor ligdeki yerini korudu. Genç ve dinamik bir ekibe sahip olan Merinosspor Başkanı Ali Bağcı takımın yeni yapısıyla ligde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Merinos spor olarak geçktiğimiz yıl hiç yenilmeden şampiyon olmuştuk. Ligin en yenilerinden birisi olmamıza rağmen üst sıralarda kendimize yer edindik. Genç, dinamik ve güçlü kadromuzla ligde adımızdan söz ettirmeyi başardık. Bazı talihsiz puan kaybetmelerimiz olmasına rağmen ligde 4. Sıraya yerleştik. Ligin güçlü ekiplerinden birisi olan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başak sporu yenmeyi başardık. Sporcularımızın azmi ve disiplinli oyun anlayışıyla bize galibiyeti getirdi. Önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağımız Elbistan maçı için çalışmalarımıza başladık ve galibiyetle döneceğimize inanıyoruz. Bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Başarımızın altında yatan en büyük sebep alt yapıya verdiğimiz önemdir” dedi.
Merinosspor bu sezonda oynadığı altı karşılaşmadan dördünden galip ayrıldığı ve ilk yarıyı yarıştan kopmadan ilk dört arasında tamamlamayı planladığı ifade edildi.

GAZİANTEP

18 Kasım 2019 Pazartesi

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