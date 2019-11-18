Şahinbey Ampute seriye devam etti

Sezona iyi bir başlangıç yapan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ikinci deplasman maçından da galip gelerek ligdeki çıkışını sürdürdü.

Sezona hızlı başlayan içerde ve dışarıda aldığı galibiyetlerle şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu bir kez daha gösteren Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda, Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı’nı 100 mağlup ederek, ligde ki çıkışını sürdürdü. Karşılaşmanın tamamında üstün bir oyun ortaya koyan mavi beyazlılar ilk yarı ve ikinci yarıda 5’er gol atarak karşılaşmadan 100 galip ayrılmasını bildi. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı aldığı üçüncü galibiyetle puanını 9’a çıkardı.

Hedefimize doğru ilerliyoruz

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, takımın çıkışını sürdürdüğünü belirterek, “Lige iyi bir başlangıç yaptık deplasman ve kendi evimizde oynadığımız iki maçı da kazanarak Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanına konuk olduk. Ligin ilk maçında olduğu gibi bu karşılaşmadan da 100 gibi farklı galibiyet alarak yolumuza devam ediyoruz. Alınan galibiyetten ve ortaya konan futboldan dolayı teknik ekibi ve oyuncularımızı kutluyorum” dedi.

GAZİANTEP 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:41

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