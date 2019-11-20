Borç- alacak meselesi kanlı bitti: 1 ölü

GAZİANTEP´te, borçalacak nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışmada tabancayla vurulan Nazım Taş (38), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Hoşgör Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında borçalacak meselesi olan S.S. ve Nazım Taş arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. S.S.'nin kardeşi B.S.´nin de katıldığı kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan merminin isabet ettiği Nazım Taş, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Taş'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu´nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polis, olaydan sonra kaçan S.S. ve B.S.´nin yakalanması için çalışma başlattı.



GAZİANTEP 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:43

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