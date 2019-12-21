Gizli buzlanma kazaya sebep oldu:6 yaralı

"O benim sünnetim değildi"

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Gaziantep’in Nurdağı İlçesinde gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 6 kişinin yaralandı.

Kaza, NurdağıGaziantep karayolunun 20. Kilometresi Akyokuş Mevki'inde M.Y. yönetimindeki 27 TN 985 plakalı minibüs gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Araçta bulunan M.Y., B.E., Y.G., M.B. hafif yaralanırken H.A. ve S.T. başından aldığı darbe sonucu ağır yaralandı. Durumu ağır olan H.A. ve S.T. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma Ve Uygulama Hastanesi ‘ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

GAZİANTEP 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:06

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