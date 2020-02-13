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GAÜN’den dünyanın en iyi üniversiteleriyle işbirliği anlaşması

İHA

Gaziantep Üniversitesi, dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında 59. olan Endonazya Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu 3 üniversite ile eğitim işbirliği anlaşması imzaladı.

GAÜN’den dünyanın en iyi üniversiteleriyle işbirliği anlaşması

Gaziantep Üniversitesi, dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında 59. olan Endonazya Üniversitesi’nin de aralarında bulunduğu 3 üniversite ile eğitim işbirliği anlaşması imzaladı.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şehmus Demir ve GAÜN Uluslararası İlişkiler Ofisi Uzmanı Nur İncetahtacı’nın da katıldığı 3 günlük Endonazya ziyaretinde, bu ülkenin tüm üniversitelerini bünyesinden çıkaran ve 171 yıllık geçmişi bulunan Endonazya Üniversitesi ile işbirliği anlaşmasına imza atıldı. Dünyanın en prestijli değerlendirme kuruluşu olan QS’nin 2020 Dünyanın En İyi Üniversiteleri Listesinde 58. sırada yer almayı başaran Endonazya Üniversitesi, Sağlık alanında USA News’in listesinde dünyanın en iyi üniversitelerinde 40. sıraya giren Ezher Üniversitesi’nin yanı sıra yine USA News’in gıda teknolojileri ve tarım dalında dünyanın 40. en iyi üniversitesi seçtiği IPB Üniversitesi (Institue Pertanien) ile anlaşma imzalandı. Bu üniversitelerle GAÜN arasında ortak akademik çalışmalar yapılmasının yanı sıra karşılıklı öğrenci ve akademisyen değişimine imkan sağlayacak anlaşmalara GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ile paydaş üniversitelerin rektör veya vekilleri imza attı.
Ziyaretleri değerlendiren Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Asya ülkeleri ile eğitim işbirliğinin geliştirilmesine yönelik geçtiğimiz yıl başlatılan çalışmalar sonucu Malezya’dan 40 öğrencinin GAÜN’e geldiğini belirtirken, yeni anlaşmalarla ilişkinin artacağını vurguladı. Anlaşma imzalanan üniversitelerin Endonazya’nın en köklü ve büyük 5 üniversitesi arasında bulunduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Ali Gür, açıklamasının devamında, “Özellikle Endonazya Üniversitesi, 171 yıllık geçmişi bulunan, ülkenin ilk üniversitesi ve tüm üniversiteler buradan ayrılan akademik kadroyla oluşmuş. Bu üniversitenin, sadece yıllık bin değişim öğrencisinin bulunduğunu ve 3 bin 784 yabancı uyruklu akademisyeninin eğitimde görev aldığını belirtirsek eğitim kalitesi ortaya çıkacaktır. Bu üniversitelerle yapılan anlaşmalarla hem öğrenci hem akademisyen değişimleri sağlanacak. Ayrıca akademik çalışmalar da yapılacak. Dünyanın 106 ülkesinden 4 bin 500 öğrenciye ev sahipliği yapan üniversitemiz yapılan bu işbirliği anlaşmalarıyla uluslarasılaşma yolunda daha büyük gelişmeler kat edecektir” ifadelerini kullandı.
Rektör Gür ve Rektör Yardımcısı Şehmus Demir ile Uluslararası İlişkiler Ofisi Uzmanı Nur İncetahtacı, Türkiye Cumhuriyeti Endonazya Büyükelçisi Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç’ı da ziyaret etti.
Ayrıca, dünyanın en kalabalık yüksek öğretim fuarlarından biri olan INA EDU EXPO 2020'de öğrencilerle panel düzenlenerek hem Türkiye hem de Gaziantep Üniversitesinin tanıtımı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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