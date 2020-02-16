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MHP'nin doktor milletvekili korona virüsteki ürkütücü tabloyu açıkladı MHP Milletvekili Muhittin ...

İHA

MHP'nin uzman doktor olan Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, kendisinin de yer aldığı akademik heyetin korona virüs hakkında yaptığı bilimsel çalışmanın sonuçlarını açıkladı.

MHP'nin doktor milletvekili korona virüsteki ürkütücü tabloyu açıkladı MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan, kendisinin de bulunduğu akademik heyetin yaptığı bilimsel çalışmanın sonuçlarını açıklayarak uyarılarda bulundu

MHP'nin uzman doktor olan Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, kendisinin de yer aldığı akademik heyetin korona virüs hakkında yaptığı bilimsel çalışmanın sonuçlarını açıkladı.
MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan, TBMM'de yaptığı konuşmada ortaya çıktığı günden beri dünya kamuoyunu meşgul eden korona virüs hakkında kendisinin de yer aldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan bir akademik heyetin yaptığı çalışmayı ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Korona virüsle ilgili Türkiye'nin yaptığı çalışmaları doğru ve yerinde bulduğunu belirten Taşdoğan, uluslararası indeks ve ULAKBİMTÜBİTAK’ta saygın bir yeri olan EJMO “EurasianJournal of Medicine”da yayımlanan bilimsel derleme hakkında bilgiler vererek, "Aslında korona virüsler 1962 yılında solunum yolu enfeksiyon belirtisi gösteren bireylerden alınan solunum yolu örneklerinde yeni bir solunum yolu virüsü olarak tanımlanmıştır. Korona virüsler develer, sığırlar, kediler ve yarasalar da dahil olmak üzere birçok farklı hayvan türünde yaygın olan büyük bir virüs ailesidir. Nadiren hayvan korona virüsleri insanları enfekte edebilir ve bunun sonucu olarak MERS, SARS ve 2019 korona virüs gibi salgınlarla insanlar arasında yayılabilmektedir. Yüksek mutasyon oranı ile insanlarda ve çeşitli hayvanlarda asemptomatikten yoğun bakım takibine kadar geniş yelpazede değerlendirilebilecek solunumsal, gastrointestinal, hepatik ve nörolojik sistemlerde enfeksiyonlara neden olabilen zoonotik bir patojendir" dedi.

"İlk Guanngdon eyaletinde başladı"
Mutasyona uğrayan hastalığın önceki yıllardaki seyrini de anlatan Taşdoğan, "Hastalığın ilk olarak Çin'in Guangdong eyaletinde 2002 ve 2003'te şiddetli akut solunum sendromu (SARS) ile karşımıza çıkana kadar insanlar için yüksek derecede hastalık yapıcı oldukları düşünülmemişti. SARS'tan yaklaşık 10 yıl sonra da bir başka yüksek derecede patojenik korona virüs olan Ortadoğu solunum sendromu korona virüsü (MERSCoV) Orta Doğu ülkelerinde ortaya çıkmıştır" ifadelerine yer verdi.

"Kabus deniz ürünleri pazarında yeniden hortladı"
Korona virüsün mutasyona uğramış haliyle ilk olarak 2019 yılı Aralık ayında Çin'in Wuhan kentindeki deniz ürünleri pazarında ortaya çıktığını belirten Taşdoğan, "Çin'in Hubei eyaleti Wuhan'da canlı hayvanların da satıldığı Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'nda nedeni bilinmeyen bir pnömoni salgınıyla küresel dikkatin odak noktası olmuştur. İlk olarak 12 Aralık tarihinde etkeni bilinmeyen bir pnömoni vakası saptanmış olup, laboratuar testleriyle olası influenza ve diğer korona virüsler dışlandıktan sonra Çin makamları 7 Ocak 2020'de yeni bir tür korona virüs izole edildiğini açıklamıştır" şeklinde konuştu.
Korona virüsle ilgili 7 Ocak ile 5 Şubat tarihleri arasında meydana gelen vaka ve ölüm oranlarını da açıklayan Taşdoğan, "5 Şubat 2020 tarihine kadar 34 bin 954 doğrulanmış vaka ve 725 ölüm bildirilmiştir" ifadelerini kullandı. Virüsün mutasyona uğramadan önceki yıllardaki bilançosuna da dikkat çeken Milletvekili Taşdoğan, "Çin orijinli daha sonra dünyanın diğer bölgelerine yayılan ve hastane kökenli bulaşan vakaları ön plana çıkan SARSCoV 8 ay süren 20022003 salgını sırasında 8 bin kişiye bulaşmış, yüzde 10 mortalite yani ölüm oranı ile seyretmiştir. Arap Yarımadası’nda 2012 yılında ortaya çıkmasından bu yana MERSCoV 27 ülkeye yayıldı. 2 bin 220 vakada yüzde 35,6 mortalite yani ölüm ile seyretmiştir. NCoV mortalitesi ise yüzde 2'dir. Her iki hastalık hayvan kaynaklı olduğu, hastane kökenli ve aile içi insandan insana geçiş gösterildiği bilinmektedir" dedi.

Alınabilecek tedbirler
Korona virüsün şuanda aşı ya da etkili bir tedavisinin bulunmadığını hatırlatan Taşdoğan, hastalığa karşı tedbirlerin alınması konusunda da uyarılarda bulunarak, "Enfeksiyon kaynağını yok etmek, erken tanı, raporlama, izolasyon, destekleyici tedaviler ve gereksiz panikten kaçınmak için salgın bilgilerini zamanında yayınlamak gibi pek çok tedbir alınmalıdır. Bununla birlikte, damlacık yoluyla virüslerinin yayılmasını önleyici el yıkama, dezenfektan solüsyonlar kullanma, hastalarla temastan kaçınma gibi temel tedbirler alınmalıdır. Çin halkını ve uluslararası sağlığı koruma için, özellikle büyük Çin limanları ile en yakın seyahat bağlantılarına sahip yerler için, ilaçların tedarik zincirlerinin, kişisel koruyucu ekipmanların, hastane malzemelerinin temin edilmesi de dahil olmak üzere hazırlık planları kısa sürede uygulamaya konulmalıdır. Bunlara ek olarak, hastane personellerinin da enfekte olduğu bildirilen vakalar göz önüne alındığında, sağlık çalışanları; riskli gördükleri, şüpheli seyahat ve temas öyküsü olan hastaların muayenesinde eldiven, göz maskesi, yüz maskesi kullanımı gibi kişisel koruyucu önlemler alınmaları açısından bilgilendirilmelidir" dedi.
Muhittin Taşdoğan, hastalığın henüz bir tedavisinin olmadığını vurgulayarak, "Bu bilgiler ışığında şu anda, 2019koronavirüs enfeksiyonunu önleyecek bir aşı ya da etkili bir tedavi mevcut değildir" şeklinde konuştu.
Taşdoğan, İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın'a yaptığı ziyarette ise hastalığın tedavisinin bulunması için bilim adamlarının yoğun uğraş verdiğini kaydederek, "Bu hastalık küresel bir tehdit haline gelebilir. Bilim adamları tedavi yöntemleri ile ilgili çok yoğun çalışıyor. Bazı ilaçlar konuşuluyor ancak henüz net bir durum yok. İnşallah dünya bu belayı atlatacak” diye konuştu.

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