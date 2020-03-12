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İstiklal Marşını kabul töreninde koronaya kolonyalı önlem Korona virüsü nedeniyle programa katılan katılan davetlilere kolonya ikram edildi

İHA

Gaziantep'te düzenlenen 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinliklerinde programa katılanlara salon girişinde kolonya ikram edildi.

İstiklal Marşını kabul töreninde koronaya kolonyalı önlem Korona virüsü nedeniyle programa katılan katılan davetlilere kolonya ikram edildi

Gaziantep’te düzenlenen 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü etkinliklerinde programa katılanlara salon girişinde kolonya ikram edildi.
Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi tarafından Şehitkamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programa kent protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Türkiye'de ilk kez korona virüsü tespit edilmesi nedeniyle arttırılan tedbirler kapsamında programa katılanlara kolonya ve şeker ikram edildi. Salon girişinde bekleyen bir grup öğrenci ise programa katılan tüm protokol ve öğrencilere kolonya ikramı yapılırken, davetliler de virüs endişesi ile kolonya almayı ihmal etmedi. Programın açılışında konuşan Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Kara yaptı.
Kara, konuşmasında Bayrağımız ve onun hürriyetini ebedîleştiren istiklal marşımız, milletimizin ruhunu, tarihini ve ideallerini aksettiren ölmez bir eser olduğuna değinerek, “Vatan ve millet sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en güzel gösterge ifadesi olan istiklal marşımızı bize armağan eden Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u saygı ve minnetle anıyoruz. İstiklal marşını anlayabilmek için Mehmet Akif’i iyi bilmek, milli mücadele ruhunu yakından tanımak bu ruhu hakkıyla hissetmek gerekir” dedi.
Mehmet Akif Ersoy belgeseli gösterimi ve Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan sunumun ardından program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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