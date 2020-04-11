Sokağa çıkma yasağı kararı Gazinanteplileri sokağa döktü

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

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31 ilde hafta sonunda sokağa çıkma yasağı kararının ardından Gaziantep'te 2 günlük ihtiyaçlarını temin etmek isteyen vatandaşlar sokağa döküldü.

Hafta sonunda sokağa çıkma yasağının gelmesinin ardından Gaziantep'te yaşayanlar fırın, market ve akaryakıt istasyonlarına akın etti. Kararın açıklanmasının ardından evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun trafiğe neden olurken, fırın, market ve akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu. Öte yandan bazı market ve fırınlar sosyal medyadan gece boyunca açık olduklarını duyurdu.

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