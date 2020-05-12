Gaziantep’te 5 kişilik aile karantinaya alındı

Gaziantep’te yeni tip korona virüs testi yapılan şahsın sonuçları pozitif çıkınca, temas ettiği arkadaşı ve ailesi karantinaya alındı.

Şehitkamil ilçesinde bulunan bir iş yerinde çalışan M.B.'nin ateş ve öksürük şikayeti ile gittiği Dr. Ersin Arslan Hastanesinde yapılan Covıd19 testi pozitif çıktı. M.B.’nin iş arkadaşı olan ve Karkamış ilçesi Subağı Mahallesi'nde yaşayan H.C.'nin Sağlık Müdürlüğü filyasyon sistemine "Temaslı" olarak kaydının düştüğünün anlaşılması üzerine, H.C. ile aynı ikamette kalan H.C., S.A., N.C., M.S.C. ve A.T.C. de 14 günlük karantinaya alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.