Aynı aileden 4 kişiyi öldüren zanlı, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı

<br>Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde 6 yıl önce aynı aileden 4 kişiyi tabanca ile vurarak öldürdükten sonra kaçan Cemal Çelik (54), cinayetleri işlediği mahallede jandarma operasyonuyla yakalandı.<br>İlçeye bağlı kırsal Bakırca Mahallesi'nde 2014 yılında meydana gelen olayda, komşu olan Özdemir ve Çelik aileleri arasında evlerinin bulunduğu bahçe nedeniyle anlaşmazlık çıktı. 2 aile karşılıklı dava açtı. Mahkeme, bahçenin Özdemir ailesine ait olduğuna karar verdi. Özdemir ailesi de bahçeyi duvarla çevirmek istedi. Ancak bu sırada yanlarına gelen Çelik ailesi, tepki gösterdi.<br>Çıkan kavgada Cemal Çelik, üzerindeki tabancayı çekip, Özdemir ailesinden 4 kişiyi öldürüp kaçtı.<br>6 YIL SONRA OLAY YERİNDE YAKALANDI<br>Jandarma, aradan geçen 6 yıla rağmen yakalanamayan Cemal Çelik'in, cinayetleri işlediği mahalleye döndüğünü belirledi. Dün düzenlenen operasyon ile Çelik, saklandığı akrabasının evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Çelik, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI<br>2020-05-24 14:53:18<br>
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