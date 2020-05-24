Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi'den bayram mesajı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında sağlıklı ve huzurlu bir bayram temennisinde bulundu.

Kulüp Başkanı Büyükekşi, mesajında, "Ramazan Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutlar, ülkemize ve büyük Gaziantep ailemize birlik ve beraberlik içinde, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar dilerim" ifadelerini kullandı.

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