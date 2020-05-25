Kameradaki otomobilden bilgisayar hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

<br>GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, park halindeki otomobilden bilgisayar çalan ve güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanan şüpheli tutuklandı.<br>Şehitkamil ilçesine bağlı Yaprak Mahallesi´nde, 12 Mayıs´ta park halindeki otomobilde bulunan dizüstü bilgisayar çalındı. Otomobilinin camının kırılarak bilgisayarının çalındığını fark eden araç sahibinin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarında yaptığı incelemeyle, hırsızlığı gerçekleştiren şüpheliyi belirledi. Kimliği de saptanan ancak açıklanmayan şüpheli, polisin adresine düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyette yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-05-25 18:29:47<br>
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