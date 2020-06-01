Gaziantep FK antrenmanlara tekrar başlıyor Korona virüse yakalandığı tespit edilen personelin ikinci ve üçüncü testi negatif çıktı

Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz günlerde korona virüs testi pozitif çıkan personele yapılan ikinci ve üçüncü testlerin negatif çıktığını duyurdu. Sonuçların negatif çıkmasının ardından antrenmanlara tekrar başlanacağı açıklandı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde geçtiğimiz günlerde korona virüs testi pozitif çıkan personele ikinci ve üçüncü korona virüs testleri yapıldı. Yapılan testlerin ardından ilk testi pozitif çıkan personelin ikinci ve üçüncü testlerinin negatif çıktığını açıkladı. Kırmızısiyahlılar, sonuçların negatif çıkmasının ardından antrenmanlara tekrar başlanacağını da duyurdu.

Konu ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız ve personelimize 28 Mayıs 2020 tarihli yapılan testte bir personelimizin pozitif çıkan Covid19 testi tekrarlanmıştır. Hastanede kontrol altında tutulan personelimize yapılan son iki Covid19 testi de negatif sonuçlanmış olup, takımımız gruplar halinde gerçekleştirdiği antrenmanı bu akşam saatlerinde sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

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