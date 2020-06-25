Gaziantep'te 10 evde 42 kişi karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’in Nizip İlçesinde 10 hanede yaşayan 42 kişi karantina altına alındı.

Nizip'te 10 evde 42 kişi daha karantinaya alındı. Nizip Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, korona virüs bulaşması nedeniyle karantina altına alınanların sayısının arttığı, yaşanan artışın ise içeye dışarıdan taziye ve bayram ziyaretine gelenlerin testlerinin pozitif çıkmasından kaynaklandığı vurgulandı.

Nizip ilçesinde son sayıyla beraber toplam 44 hanede 167 kişinin karantina altında bulunduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.