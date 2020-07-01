İslahiye'de otomobil devrildi, sürücü ve eşi yaralandı

'Anneannem ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ve yanındaki eşi yaralandı.<br>Kaza, öğleden sonra Gülhöyük yolunda meydan geldi. Hayri K. (70) yönetimindeki 27 TA 069 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanındaki eşi Zekiye K., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ters dönen otomobilden çıkarılan yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK<br>2020-07-01 19:14:11<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.