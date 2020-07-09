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2020’nin ilk altı aylık sürecinde ihracatta yüzde 77,9’luk rekor artış Güneydoğu’dan 153 ülkeye 183 milyon 175 bin dolarlık hububat bakliyat ihracatı

İHA

2020’nin ilk altı aylık sürecinde ihracatta yüzde 77,9’luk rekor artış Güneydoğu’dan 153 ülkeye 183 milyon 175 bin dolarlık hububat bakliyat ihracatı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu toplantısında Başkan Mahsum Altunkaya, Haziran ayında bir önceki yıla oranla yüzde 77,9’luk rekor bir artışla 183 milyon 175 bin dolarlık ihracat yaptığını belirterek, ihracat artış oranı bakımından şampiyonluğunu sürdüren hububat ve bakliyatçılar önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek çalışmaları masaya yatırdı.
Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, Mahsum Altunkaya başkanlığında toplanarak gündemi değerlendirdi. Toplantıya konuşmacı olarak katılan Akademisyen, Ekonomist, Yazar Prof. Dr. Emre Alkin, Covid19 pandemisinin etkilediği küresel ekonomideki verilere, pandemi öncesi, pandemi süreci ve sonrası Dünya ve Türkiye ekonomisinde yaşanan ve yaşanması muhtemel gelişmelere ve önümüzdeki sürece yönelik iktisadi beklentilere yer verdiği bir sunum gerçekleştirdi.
"İlk altı aylık süreçte yüzde 77,9’luk rekor artış
Haziran 2020 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 77,9’luk bir artışla 183 milyon 175 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğine dikkat çeken Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya yılın ilk altı aylık sürecinde ise bölgeden bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 10,2’lik artışla 1 milyar 29 milyon 297 bin dolarlık ihracata imza atıldığını ifade ederek ihracatçıları kutladı. Toplantı sonrası gündemi değerlendiren Başkan Altunkaya dünyanın ve Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçmeye devam ettiğini, pandemi sürecinde birçok ülkenin aksine Türkiye’nin alınan önlemlerle süreçten en az etkilenen ülkelerin başında geldiğine dikkat çekti. Yılın ilk altı aylık sürecinde, bölgedeki sektörler arasında ihracatını bir önceki yıla oranla en fazla arttıran sektörün hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü olduğuna da kaydeden Başkan Altunkaya, yılın ikinci yarısında gerek ülke gerekse bölge olarak ihracatta yeni rekorlara imza atmaya hazırlandıklarına söyledi. Haziran 2020 ihracat rakamlarını değerlendiren Altunkaya, "Yılın ilk altı aylık döneminde bölgemizden toplam 153 ülkeye 1 milyar 29 milyon 297 bin dolarlık ihracat yapılırken bölge ihracatçılarımız Haziran ayında büyük bir rekor kırarak bir önceki yıla oranla yüzde 77,9’luk bir artışla 183 milyon 175 bin dolarlık ihracata imza atmıştır. Başarılarından dolayı bütün ihracatçılarımızı kutluyorum” dedi.
Ortadoğu Ülkeleri Liderliğini Koruyor
Ülke grupları bazında da değerlendirmeler yapan Başkan Altunkaya, 2020 yılının ilk altı aylık diliminde Güneydoğu Anadolu’dan en fazla ihracatın 531 milyon 319 bin dolarla Ortadoğu Ülkelerine yapıldığını; bunu 300 milyon 634 bin dolarla Afrika ülkelerinin, 118 milyon 775 bin dolarla Amerika Ülkelerinin, 36 milyon 15 bin dolarla da Avrupa Birliği ülkelerinin takip ettiğini açıkladı. Altunkaya açıklamasında, "Bu süreçte Asya ve Okyanusya ülkelerine 20 milyon 380 bin dolar, Eski Doğu Bloku Ülkelerine 12 milyon 82 bin dolar, Türki cumhuriyetlere 6 milyon 345 bin dolar, diğer Avrupa ülkelerine ise 3 milyon 100 bin dolar, çeşitli serbest bölgeleri ise 649 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. İhracat gerçekleştirdiğimiz ülke gruplarında bir önceki yılla kıyaslandığı zaman Amerika ülkelerinde yüzde 109,7’lik bir artış, Asya ve Okyanusya ülkelerinde yüzde 69,3’lik artış, Türki Cumhuriyetlere yüzde 30,8, Eski Doğu Bloku ülkelerine yüzde 30,5, Afrika ülkelerine gerçekleştirilen ihracatta ise yüzde 29’luk bir artış yaşanırken Avrupa Birliği ülkelerine yönelik ihracatımızda yüzde 26’lık bir artış söz konusudur. Bu da gösteriyor ki geçmiş dönemlerde birliklerimiz tarafından yapılan tanıtım çalışmaları ve ihracatçılarımızın özverili çabaları önemli sonuçlar oluşmasında büyük etken olmuştur” ifadelerini kullandı.
Irak ihracatın gözdesi
Ülke bazlı ihracatta Irak’ın birinci sırada yer aldığını da belirten Başkan Mahsum Altunkaya, “Bölgemizden 2020 yılının ilk altı aylık sürecinde toplam 153 ülkeye ihracat yapıldı. En fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada 345 milyon 458 bin dolarla Irak gelmekte olup, ikinci sırada 69 milyon 517 bin dolarla Cibuti, üçüncü sırada ise 64 milyon 586 bin dolarla Suriye, dördüncü sırada 62 milyon 407 bin dolarla Venezuela beşinci sırada ise 45 milyon 858 bin dolarla Somali yer alıyor. Son dönemde ihracatımızı arttırdığımız ülkeler arasında Cibuti, Venezuela, Somali, Birleşik Devletler, Lübnan gibi ülkeler dikkat çekmektedir. Elbette bu ülkelerde sürdürülebilir ihracatımızı sağlamak ve geliştirmek için gerek birlik olarak gerekse ihracatçılar olarak üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Bölgede ihracat şampiyonu makarna
Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ürün bazında en fazla ihracatı yapılan ürünün makarna olduğunu da ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya, “ Bölgemizden altı aylık dönemde en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünler arasında ilk sırayı 264 milyon 10 bin dolarla makarna, ikinci sırayı 175 milyon 761 bin dolarla bitkisel yağlar ve üçüncü sırayı 173 milyon 930 bin dolarla buğday unu almaktadır. Bu ürünlerimizi 129 milyon 117 bin dolarla bisküvi ve pasta ürünleri, 46 milyon 435 bin dolarla kakaolu mamuller, 27 milyon 206 bin dolarla bulgur, 26 milyon 798 bin dolarla irmik, 19 milyon 502 bin dolarla mercimek, 19 milyon 89 bin dolarla şeker ve şekerli mamuller, 18 milyon 536 bin dolarla margarin ve 11 milyon 295 bin dolarla yemler takip etmektedir. Yine en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünlerimiz arasında yağlı tohum ve mamulleri, nohut, baharatlar, zeytinyağı ve türevleriyle fasulye de yer almaktadır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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