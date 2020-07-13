Hafif ticari aracın çarptığı seyyar satıcı yaralandı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı seyyar satıcı Nuri Bahtıyaroğlu (65), yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Hatay Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Talip Y., yönetimindeki 01 UN 999 plakalı hafif ticari araç, seyyar tezgahıyla yolun karşısına geçmek isteyen Nuri Bahtıyaroğlu'na çarptı. Kazada, Bahtiyaroğlu yaralanırken, seyyar tezgahı devrildi, ürünler sağa sola saçıldı.
Çağırılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nuri Bahtıyaroğlu, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, Mehmet Talip Y.'yi ifadesini almak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2020-07-13 15:48:51
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