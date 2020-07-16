Araban’da 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Araban ilçesinde program düzenlendi. Yeni tip korona virüs salgını sebebiyle sıkı tedbirlerin uygulandığı programda maske ve sosyal mesafe kurallarına uyuldu.

Recep Tayyip Erdoğan parkı önünde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban Cumhuriyet Savcısı Selin Ayaz Uçar, Jandarma Komutanı Teğmen Kadir Gökhan Bakan, Emniyet Amiri Mahmut Şakir Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, MHP İlçe Başkanı İskender Gör, Arabanlı Şehit Aileleri, Kamu Kurum Amirleri, STK Temsilcileri ve 50 şerli gruplar halinde olmak üzere vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ve Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan programda Belediye Başkanı Hasan Doğru’nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, “15 Temmuz gecesi, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını, yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir kalkışmaya, darbeye cüret etmişlerdir. Ancak milletimiz bu kalkışmaya, bu darbe girişimine karşı sokakları, caddeleri ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğratmıştır” dedi.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu’da konuşmasında, “Aziz milletimiz tarih sahnesine çıktığı günden beri hiçbir zaman boyunduruk altına girmemiş, hürriyeti söz konusu olduğunda tüm varlığıyla iradesine sahip çıkmış büyük bir millettir. Tarihimiz bunun şanlı örnekleriyle doludur. Bundan dört yıl önce ülkemiz, 15 Temmuz 2016’da tarihinin en alçak ihanetlerinden birisini yaşamıştır. O günün gecesinde, FETÖ Terör Örgütüne mensup hainler tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi milletimizin milletimizin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkması ile bertaraf edilmiştir. Demokrasinin bir kez daha galip geldiği mücadelede; tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına sadece ve sadece imanıyla, inancıyla ve yüreğiyle dikilen Türk Milleti, tıpkı Kurtuluş Savaşında olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek olarak sokaklara dökülmüş ve bir kez daha yeri geldiğinde gazi ve şehit olabileceğini göstermiştir. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle 7’den 70’e asil milletimiz, 15 Temmuz’da ölümü öldürdü. Korkuyu korkuttu. Böyle bir asil milletin ferdi olmaktan büyük bir onur duyduğumu ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından devam eden programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hain kalkışma günü televizyonlardan telefonla yaptığı canlı yayın ve 15 Temmuz ile ilgili sinevizyon gösterilerinin izletildi.

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