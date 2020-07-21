Gaziantep'te metruk binada yangın

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 4 katlı metruk binanın çatısında çıkan yangın itfaiyenin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Karagöz Caddesi Çukur Mahallesi'ndeki 4 katlı metruk binanın çatı katında, saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2020-07-21 16:02:51



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